Città Spettacolo: gli eventi in scena stasera Questa sera in piazza Roma si recupera anche il concerto di Smaila rimandato per il maltempo di ieri

Proseguono questa sera gli appuntamenti con la 45^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”. Si parte alle 18:30 al Giardino del Mago con Sorsi e Discorsi. Dalle ore 19:00 i primi appuntamenti di giornata sul palco di Piazza F. Torre con Piazze d’Autore e le presentazioni dei libri di Gaetano Pecora e Claudio Tito. Tanti appuntamenti nel cuore di Corso Garibaldi che proseguiranno con il Premio alla Carriera Enrico Salzano ed il tributo “Ci vediamo da Lucio”. Alle ore 21:00 presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V si terrà la proiezione del cortometraggio 'Dal buio alla luce...e ritorno' a cura di Vincenzo Muià e Roberto Schirripa e con la tavola rotonda sul tema.

Per il Teatro all’Hortus Conclusus in scena Soundspace, Paesaggi sonori tra letteratura e danza-Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello (Ingresso con Biglietto). Alle ore 22:30 presso lo Spazio Eventi dell’Hortus la proiezione di “L’altra via” con Fausto Verginelli, Giuseppe Pacenza, Vera Dragone regia Saverio Cappiello. Per l’appuntamento di Spazio Cinema sarà presente il cast. Gli appuntamenti a Piazza Roma inizieranno alle ore 21:00 con “Non ho tempo tour” di Gitano e alle 22:30 Umberto Smaila in concerto. Appuntamento alle ore 22:30 con i concerti di Casa Rummo in Piazza Santa Sofia: La storia della taverna caprese - Brunello Canessa e l’Orchestra del Mare. Spazio anche ai più piccoli con “Il Paese dei sogni” a cura del Teatro Eidos con Moby Dick. Porte aperte per le mostre, dopo l’inaugurazione dello spazio dedicato all’esposizione del 250° anniversario della Guardia di Finanza e Chroma, oltre che la presentazione dello spazio dedicato all’esperienza visiva dell’esposizione fotografica in omaggio ad Enzo Moscato, sempre presso il Teatro Comunale, sono aperte al pubblico, tra le altre, le mostre “D’Orsi24”, personale di Silvano D’Orsi, ed “Arte ed Alchimia” di Umberto Leonetti.