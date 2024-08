Ecco il nuovo Istituto Professionale Agrario "Mario Vetrone" FOTO - Questa mattina l'inaugurazione della nuova scuola della Provincia di Benevento

Inaugurato il nuovo edificio scolastico, realizzato dalla Provincia di Benevento nell’area di Piano Cappelle su cui insiste l’Istituto Professionale Agrario “Mario Vetrone”. A tagliare il nastro sono stati il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Vice Presidente della Provincia Alfonso Ciervo, il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, il Consigliere provinciale Antonio Capuano, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Sebastiano Pesce, il Dirigente Scolastico del “Mario Vetrone” (uscente) Giovanni Marro ed (entrante) Antonella Gramazio. Erano inoltre presenti il Responsabile unico del progetto della realizzazione dell’Istituto Michele Orsillo, i Dirigenti della Provincia al Settore edilizia scolastica Salvatore Minicozzi, al Settore Finanziario Nicola Boccalone, al Settore Assetto del Territorio Giancarlo Corsano, nonché i funzionari impegnati.

Dopo il taglio del nastro, è seguita un breve incontro con i docenti del “Vetrone” e gli altri ospiti, nell’Aula Magna del nuovo edificio. Il Rup Orsillo, nel salutare i presenti, ha ricordato che l’opera è stata realizzata nei tempi previsti grazie all’impegno e alla serietà professionale della Ditta incaricata che ha lavorato anche durante il Covid nonostante le gravi difficoltà. La nuova struttura è stata realizzata, ha concluso Orsillo, avendo riguardo di realizzare percorsi dedicati agli ipovedenti.

Il Presidente Lombardi ha ricordato che la nuova struttura, costata circa 5 milioni di Euro sul PNRR, consta di 14 Aule e 4 Laboratori che, eventualmente, possono essere modulati con diverse ampiezza qualora fossero necessarie nuove Aule. «La nuova struttura - ha detto Lombardi - era stata concepita negli anni scorsi quale supporto logistico per portare a compimento il complesso programma di abbattimento e ricostruzione di alcuni edifici della Scuola Secondaria Superiore che insistono nel territorio del capoluogo al fine soprattutto di non determinare condizioni di disagio o ostacoli a docenti e studenti e al personale amministrativo e dirigenziale per il regolare svolgimento delle attività didattiche. Nell’area di Piano Cappelle insistono i 60 ettari su cui si sviluppa la grande struttura e delle relative pertinenze dell’Istituto Tecnico Agrario “Mario Vetrone” di Benevento realizzato 64 anni or sono, una struttura di eccellenza e vocata anche alla sperimentazione ed alla ricerca. Oggi, nell’ambito della programmazione del PNRR e di altre fonti di finanziamento, la Provincia di Benevento sta spendendo circa 60 milioni di Euro su tutto il territorio provinciale per adeguare, ammodernare, rifare completamente i propri edifici scolastici per dare strutture sicure, moderne e funzionali per gli studenti e i docenti. Per realizzare questo programma, particolarmente impegnativo nel territorio della Città capoluogo in particolare sotto il profilo della sistemazione logistica degli Istituti, la Provincia ha avviato una cooperazione istituzionale con lo stesso Dirigente Scolastico provinciale, i Dirigenti scolastici e i docenti, con il Comune nonché con l’Università degli Studi del Sannio: grazie a tale ultima iniziativa, in particolare, è stato acquistato, con un mutuo appositamente contratto per circa 7 milioni di Euro, una parte del Polo Calandra, già adibita allo svolgimento delle lezioni dell’Università del Sannio, per riconvertirla ad Aule della Secondaria Superiore. La cooperazione istituzionale tra gli Enti ci consente di realizzare importanti traguardi a favore della comunità».

Lombardi ha anche ricordato come tra pochi giorni saranno consegnate dalla Provincia alla collettività nuove opere scolastiche, mentre sono in corso altri lavori per le infrastrutture stradali.

Il Sindaco Mastella, nel prendere la parola, ha quindi evidenziato il dovere che hanno le Amministrazioni locali di rendere sicure le strutture scolastiche e che, in tale ottica, il Comune di Benevento intende perseguire senza alcun tentennamento il programma già approvato e finanziato di ricostruzione di importanti strutture scolastiche.

Sono quindi intervenuti il Dirigente scolastico uscente Marro, che lascia l’incarico alla subentrante Gramazio il 1° settembre prossimo ed il Dirigente Pesce.