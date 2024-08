L'iniziativa di Libera: un fiore per Tonino Esposito Ferraioli Sindacalista della CGIL, vittima innocente di mafia

“Un fiore, un pensiero, un gesto per dire che Tonino è vivo e che potrà esserlo ancor di più se anche noi saremo vivi”.

E' l'iniziativa promossa congiuntamente dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento e CGIL Benevento in programma questo pomeriggio alle 17.30, presso l'aiuola Tonino Esposito Ferraioli, alle spalle della Camera del Lavoro CGIL di Benevento.

“La memoria deve pungolarci per diventare impegno quotidiano” scrive Libera e ricorda “Prendersi cura dei luoghi vuol dire prendersi cura delle storie, per farle germogliare nelle coscienze di ognuno di noi.

Tonino Esposito Ferraioli, cuoco, sindacalista della CGIL, militante politico e scout, pagó con la vita per il coraggio della denuncia e per non essersi girato dall’altra parte nell’omertà del silenzio”.