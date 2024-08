Miasmi: dati trasmessi all'Arpac, situazione migliorata rispetto al passato "Al vaglio la possibilità di estendere l’installazione delle centraline anche in altre aziende"

"Ritengo doveroso sottolineare che fin dal giorno della mia nomina la questione miasmi è stata attentamente monitorata: nessuna doglianza o lamentela in questi mesi, se non per due giorni a ridosso del Ferragosto", lo scrive in una nota il presidente Asi Domenico Vessichelli.

"Con i residenti della zona, durante questi due giorni, sono stato in contatto diretto e mi sono recato nottetempo a ponte Valentino per verificare lo stato delle cose. Nei giorni successivi, con immediatezza, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso. La situazione rispetto al passato è migliorata, sebbene i miasmi si avvertano episodicamente come nella giornata di l’altro ieri.

I dati giornalieri delle centraline dal mese di giugno sino al 15 agosto sono stati regolarmente inviati all’Arpac, che ricordo essere organo super partes ed istituzionalmente competente alla vigilanza, al controllo del rispetto delle normative vigenti e che può intervenire prontamente in caso di segnalazione dei cittadini essendo dotata di strumentazione tecnico scientifica per l’individuazione dei problemi.

Preciso inoltre, che abbiamo dato riscontro anche alle richieste di accesso agli atti che ci sono pervenute. Ribadisco anche in questa sede che nel mese di settembre provvederemo ad effettuare prelievi di acqua lungo il fiume Calore.

Stiamo valutando inoltre, la possibilità di estendere l’installazione delle centraline anche in altre aziende.

Senza sorta di smentita alcuna posso affermare che questa governance agisce in maniera chiara e trasparente ed è dalla parte dei cittadini per la risoluzione dei problemi, anzi ne approfitto per ringraziarli per la collaborazione che hanno mostrato in quei giorni; cittadini che non si fanno tirare per la giacca da nessuno, noi rendiamo conto a loro non certo a chi cerca strumentalizzazioni. Quanto all'accusa inelegante di omertà che è stata lanciata si qualifica da sola: semplicemente la respingo al mittente".