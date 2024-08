Tony Effe trascina piazza Risorgimento, stasera Barra e Bennato Sabato sera ricco di eventi per la 45esima edizione di Benevento Città Spettacolo

Energia e divertimento contagioso al venerdì sera del festival Benevento città Spettacolo. Evento clou il concerto del rapper Tony Effe che in piazza Risorgimento ha fatto cantare e ballare centinaia di giovanissimi con le sue hit fino al tormentone dell'estate Sesso e Samba.

Una serata dedicata ai ragazzi che ha riscosso grande partecipazione. Questa sera invece il festival vira sui ritmi mediterranei con una serata intitolata Tammurriata Rave.

Attesissimo al Teatro Romano alle ore 20:45 Peppe Barra con Un’età certa.

“In occasione dei suoi 80 anni Peppe Barra ha ideato un concerto unico e appassionante in cui protagonista è come sempre la sua versatilità interpretativa che con l'energia travolgente che lo caratterizza, restituisce allo spettatore un repertorio che parte dalla contaminazione di brani della tradizione di autori come Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, E. A. Mario a composizioni più recenti di autori come Pino Daniele ed Enzo Gragnaniello fino ad arrivare alle composizioni contenute nel suo ultimo lavoro discografico dal titolo 'Cipria e Caffè" di autori partenopei contemporanei quali Gnut e Toto Toraldo. I testi costruiscono con la musica architetture sonore con il blues, il jazz, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate ed arie del settecento. La forza della parola, gli accenti sospesi del suo dialetto diventano la viva e palpitante materia sonora che caratterizzano questo spettacolo con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio. Personaggio sempre autentico, nella vita e sulla scena, artista puro, trasmette al suo pubblico un magma incandescente di emozioni, dalla risata più sonora alla commozione più autentica”.

Il programma è però molto ricco si comincia sempre in Piazza F. Torre con le Piazze d’Autore che ospita alle ore 20:00 Mons. Vincenzo Paglia per la presentazione de Il sogno di Cusano Baldini+Castoldi; ore 21:00 Alessandro Iovino Il racconto di un’amicizia. Dialogo tra Papa Francesco e il pastore Giovanni Traettino Eternity edizioni, alle ore 22:00 L’Oro di Napoli Orchestra della Canzone Classica Napoletana.

Poi Tammurriata Rave ore 23:30 Sancto Ianne in concerto, Hortus Conclusus Ore 22:30 Assomiglio un po’ a te Stelle in erba ideato e condotto da Tiziana Iuzzolino, all'Hortus Conclusus Spazio Cinema ore 20:45 Un insolito Grand Tour Due viaggiatrici a Benevento tra fine ‘700 e inizio ‘800 con Luciana Jacobelli e Aglaia Mc Clintock, al Cortile della Rocca dei Rettori Passione Teatro Ore 20:30 SesSonRose Regia Monica Carbini.

Ancora per Tammurriata Rave in Piazza Roma alle ore 23:00 NCCP Nuova Compagnia Canto Popolare; al Giardino del Mago Sorsi e discorsi ore 18:30 Merysse Acoustic Duo Sentieri inediti tra pop e jazz, in Piazza Santa Sofia ore 22:30 Eugenio Bennato Musica del mondo – Tour 2024.

Lungo Corso Garibaldi La Paranza di Città Spettacolo con Cristina Vetrone, Lorella Monti, Vincenzo Romano, Antonio Esposito, Renato Giordano e con lo staff di Città Spettacolo.