Dipendente comunale aggredito: incontro con il sindaco Mastella La solidarietà dell'amministrazione per l'episodio avvenuto nello scorso mese

Il sindaco Mastella ha incontrato stamane a Palazzo Mosti il dipendente del Comune di Benevento che è stato vittima di minacce e di un'aggressione durante lo scorso mese di agosto.

Nel corso di un franco e sereno colloquio, il sindaco Mastella ha espresso massima solidarietà al dipendente comunale a cui ha chiesto dei contorni di una vicenda che sarà definitivamente chiarita in sede giudiziaria.

"La macchina comunale resta al servizio costante dei cittadini, ma sempre nel perimetro di un inscalfibile patto di rispetto reciproco. Questi condannabili episodi violano questo vincolo e sono dunque nocivi per tutti", spiega il sindaco Mastella.

Successivamente il dipendente ha avuto un confronto con l'assessore al Personale Carmen Coppola. Parimenti l'assessore Coppola gli ha espresso massima solidarietà e ha espresso ferma condanna per l'esecrabile episodio che gli è occorso.