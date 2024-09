Giovedì manca l'acqua, invito del sindaco ai datori di lavoro pubblici e privati Per le zone interessate da interruzione. "Valutare la possibilità di svolgimento delle attività"

In virtù della sospensione idrica dalle ore 6 di giovedì 5 settembre alla stessa ora del 6 settembre per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire alla centrale di Pezzapiana, il sindaco Mastella ha emesso un avviso con il quale demanda ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dalla interruzione del servizio, di valutare la possibilità di svolgimento delle attività, in considerazione delle proprie capacità tecnico-organizzative, garantendo la fornitura dei servizi pubblici essenziali.

Raccomanda altresì ai titolari dei pubblici esercizi, ricadenti nelle zone interessate dall’interruzione del servizio idrico, di valutare la possibilità di svolgimento delle attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in considerazione delle proprie capacità tecnico-organizzative.

Si ricorda che le zone interessate dalla sospensione idrica sono le seguenti: Rione Libertà, Rione Ferrovia, Rione Triggio, Rione S. Maria degli Angeli, Centro storico, Corso Garibaldi e traverse fino a Piazza Guerrazzi, Centro storico basso, compresa Via Torre della Catena con tutte le strade annesse, Rione Ponticelli, C.da S. Vito, C.da Pezzapiana, C.da S. Marco, C.da S. Chirico, C.da Acquafredda, C.da Ripamorta, C.da Ripazecca, C.da Torre Alfieri, Epitaffio, Monte Pino, Via Castelpoto, C.da Ciancelle, C.da Serretelle, C.da Gran Potenza, C.da Madonna della Salute, C.da Montecalvo e C.da San Vitale. Sarà garantito un servizio con autobotti fornite di acqua potabile, mediante i seguenti presidi fissi: rione Ferrovia – piazzale antistante il Paladua; rione Libertà – piazza San Modesto; rione Libertà – via Vitelli (adiacente alla Chiesa della SS. Addolorata); centro storico - piazza Cardinale Bartolomeo Pacca (piazza Santa Maria); contrada Pezzapiana – Piazza Basile.