Protezione Civile, accordo storico tra Vitulano, Cautano e Foglianise Un protocollo d’intesa per la sicurezza e la prevenzione del territorio

Un passo decisivo verso una gestione coordinata delle emergenze è stato compiuto dai Comuni di Vitulano, Cautano e Foglianise, che hanno siglato un protocollo d’intesa per la gestione associata delle attività di Protezione Civile. L’accordo, parte del programma PR Campania FESR 2021-2027, mira a rafforzare la capacità di prevenzione, intervento e assistenza alla popolazione in caso di emergenze.

L’intesa prevede l’istituzione di una Struttura tecnico-amministrativa intercomunale, con sede nel Comune capofila di Vitulano, che coordinerà le attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze su scala sovracomunale. L’iniziativa nasce dalla necessità di un approccio integrato per affrontare eventi calamitosi che potrebbero colpire il territorio, ottimizzando risorse e competenze.

Le dichiarazioni dei Sindaci

Il Sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali: “Questo accordo segna un momento storico per i nostri Comuni. La gestione condivisa della pianificazione di Protezione Civile ci permetterà di rispondere in modo più rapido ed efficace alle emergenze, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini”.

Dello stesso parere il Sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi, che ha evidenziato come l’unione tra amministrazioni locali sia la chiave per una protezione più efficace: “Lavorare insieme ci permette di pianificare interventi più mirati e di ottimizzare le risorse disponibili. Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di cooperazione territoriale”.

Anche il Sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta: “Grazie a questo protocollo, potremo offrire un servizio di Protezione Civile più efficiente e strutturato. Abbiamo scelto di costruire un accordo tra Comuni con caratteristiche territoriali affini, preferendo un’aggregazione omogenea rispetto a quella con la città capoluogo. Questo ci permette di adottare una pianificazione coerente e vicina ai bisogni concreti dei nostri cittadini.”.

L’accordo avrà una durata minima di cinque anni, con possibilità di rinnovo in base alle necessità e agli sviluppi normativi.

Con questa iniziativa, i tre Comuni confermano il loro impegno per la sicurezza e la tutela del territorio, puntando su una sinergia che potrebbe diventare un modello replicabile in altre aree della regione Campania.