Sicurezza stradale: a raccolta scuole e università della Campania L'ultimo incontro del roadshow sii saggio guida sicuro

Oltre 7.700 studenti formati in oltre 34 incontri: questi i numeri principali del roadshow #siisaggioguidasicuro dell’anno scolastico e accademico 2024/2025, campagna di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura per gli studenti delle scuole secondarie e delle università del territorio campano, promosso dalla regione Campania, Anci Campania in collaborazione con l’associazione meridiani, con il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’ufficio scolastico regionale per la Campania, la collaborazione del personale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, delle forze dell’ordine, con il partenariato di enti, fondazioni e associazione di categoria e con la media partnership di Rai Campania, Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live Napoli.

Ad ospitare la trentacinquesima tappa del #siisaggioguidasicuro, mercoledì 16 aprile alle ore 10:30, sarà il Circuito Internazionale del Volturno di Limatola.

Ai saluti di Nunzio Illuminato, Patron del Circuito Internazionale del Volturno, Marco Milano, Referente regionale per l’educazione stradale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Gennaro Annunziata, Presidente Ordine Ingegneri Napoli, Domenico Parisi, Sindaco di Limatola, Filomena Marotta, Presidente del Consiglio comunale di Limatola e Teresa Aragosa, Delegata all’istruzione del Comune di Limatola, seguiranno gli interventi di Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani – Consigliere segretario dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Napoli e Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale UniNA Federico II - Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Modera l’incontro Daniela Rocca, Press Office Manager Associazione Meridiani. Ad arricchire la giornata sarà la testimonianza di Gianni De Prisco, rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte del 2017 a Nocera Inferiore.

Al termine della lezione formativa gli studenti si recheranno in pista al seguito degli istruttori della scuola di pilotaggio “Guidare Sicuri ASD” e dei piloti del team “Chiodo Moto Racing” per la lezione dimostrativa sui comportamenti corretti alla guida. Inoltre, con l’ausilio degli istruttori della MeleMotorSport proveranno la guida della cosiddetta auto “ubriaca”, nata da un’idea di Pasquale Mele con la collaborazione del neurologo Francesco Barbato.

Appuntamento al 9 maggio alle ore 10:00 al “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro”, realizzato con il contributo delle forze dell’ordine, enti, ordini, fondazioni e associazione di categoria, che si terrà a Napoli in piazza principale "Parco San Laise" (ex area Nato), Viale della Liberazione, dove verranno premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale.