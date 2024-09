Telesina. Viadotto Pantano, il sindaco Coletta all’Anas: "Accelerate i lavori" Dopo le associazioni anche i sindaci chiedono all'ente proprietario della Statale tempi celeri

Da alcuni giorni si moltiplicano le richieste di associazioni ed Enti affinchè l'Anas termini i lavori sul viadotto Pantano, tra le uscite di Ponte e Paupisi, da mesi interessato da importanti lavori di manutenzione. Opere che, però, hanno comportato da subito l'installazione di semafori per regolare il traffico a senso unico alternato. Ne consegue il rallentamento dell'alto flusso veicolare con code che spesso supernao il chilometro. Nei giorni scorsi sia il Comitato Sos 372 che l'associazione Icosit hanno riacceso i riflettori sulla lungaggine dei lavori chiedendo anche l'intervento dei sindaci del territorio.

Oggi, il primo cittadino di Paupisi Salvatore Coletta interviene a pochi giorni dalla nuova apertura del cantiere sulla 372 dopo che era stato interrotto lo scorso 26 luglio: "Ormai non se ne può più. Sono mesi che abbiamo il cantiere dei lavori di manutenzione sul viadotto ‘Pantano’ della strada statale 372 “Telesina”, tra Paupisi e Ponte, con il solito semaforo per disciplinare il senso unico alternato e che a breve gli darò anche la cittadinanza onoraria per la sua permanenza ormai stabile nella nostra zona”.

“Prendiamo atto - aggiunge Coletta - che entro il 20 dicembre (come annunciato dall’Anas) i lavori termineranno ma il problema, in particolare in questi giorni di ripresa lavorativa e scolastica, c’è e sta generando lunghe code, con un'attesa lunghissima. La rabbia degli automobilisti e camionisti è più che giustificata, nonché di tanti miei concittadini, in particolare modo gli abitanti di contrada Manderisi, che si ritrovano tante auto e camion che deviando a Paupisi imboccano la parallela della superstrada in contrada Isca".

Poi una richiesta: "Chiedo all’Anas, come compensazione del disagio, che faccia un intervento urgente di manutenzione straordinaria su questa strada che, da quando ‘ospita’ il traffico della Telesina, è impraticabile. Non si mette certamente in discussione l’esigenza di effettuare i lavori di messa in sicurezza del viadotto, ma sono mesi che va avanti questo cantiere e ciò non fa altro che creare un grande disagio, determinando l’esasperazione degli utenti e dei residenti, oltre di chi è costretto ad attraversare la statale per lavoro”. Da qui l’appello finale di Coletta: “Come sindaco di Paupisi invito l'Anas a predisporre tutto il necessario per accelerare i lavori, ponendo immediato rimedio al disagio ed impegnandosi a concludere l'intervento nel più breve tempo possibile”.