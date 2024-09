Benevento. Bus nelle contrade, giovedì partono le nuove linee Ecco gli orari e i siti dei nuovi collegamenti per il trasporto pubblico urbano

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone comunicano che giovedì 12 settembre saranno attivate nuove linee per il trasporto pubblico locale, per una quota pari a 125mila 490 chilometri aggiuntivi sul territorio della Città di Benevento.

"Sarà un'autentica rivoluzione per il trasporto pubblico locale, poiché per la prima volta nella storia i bus cittadini raggiungeranno contrade che non erano state mai considerate e mai lambite dal tpl. Abbiamo così la possibilità di soddisfare le legittime esigenze di residenti e pendolari di molte contrade cittadine che ora potranno fruire del fondamentale servizio di trasporto", spiegano il sindaco Mastella e l'assessore ai Trasporti Ambrosone.

In particolare con la linea 17 (via Diacono-Ponte Valentino) sarà garantito il collegamento tra l'area industriale e il centro urbano con 9 corse nella fascia mattutina 6:30/14:30 da lunedì al sabato e con 5 corse nella fascia pomeridiana dalle 14:30/19:00.

Il collegamento con il quadrante Olivola-Lammia-Torrepalazzo-Pezzapiana (capolinea via Diacono-18 circolare) sarà garantito con la linea 18 ( 6 corse nella fascia mattutina 6:30/14:30 da lunedì al sabato e 4 corse nella fascia pomeridiana dalle 14:30/19:30).

La linea 19 cricolare (Pezzapiana-San Chirico-La Francesca-Mosti-San Domenico-Acquafredda-Ripamorta con capolinea sempre in via Diacono) avrà 8 corse nella fascia mattutina 7:00/14:00 da lunedì al sabato e 5 corse nella fascia pomeridiana dalle 14:00/19:30 da lunedì al sabato.

La linea 25 coprirà San Vitale-Pantano (con 7 corse nella fascia mattutina 7:00/14:30 da lunedì al sabato).

La linea 14/2 andrà verso il quadrante Santa Colomba-Casale Maccabei-Madonna della Salute, da piazza Orsini.

La linea 7/2 (via Diacono-Iannassi) collegherà la Stazione centrale a Piano Cappelle.