Cantiere sulla Telesina, Rubano: "Rassicurato da Anas su celerità dei lavori" "Ho chiesto che vengano anticipati i tempi di completamento dell'opera"



"Accogliendo la giusta sollecitazione del Sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, ho sentito l'ingegnere Nicola Montesano di Anas per rappresentargli le preoccupazioni espresse in merito ai disagi causati dal cantiere sul viadotto 'Pantano' della strada statale 372 "Telesina".

L'ingegnere Montesano mi ha assicurato che i lavori sono in fase di intensificazione e che sono state installate attrezzature tecnologicamente avanzate per facilitare la circolazione su tutto il tratto interessato. Mi è stato confermato che i lavori termineranno entro il 20 dicembre, anche se ho fortemente sollecitato l’anticipazione dei tempi di completamento. Montesano mi ha, inoltre, rappresentato che le difficoltà sono ulteriormente aggravate dalla presenza di mezzi pesanti, i quali, per evitare il pedaggio, scelgono di allungare il tragitto percorrendo la Statale 372.

Mi ha, altresì, riferito che Anas ha già provveduto a segnalare sui navigatori la disponibilità di percorsi alternativi tramite l'autostrada. Sono certo che la serietà e la competenza dell’ingegnere Montesano continueranno a garantire l'efficacia dei lavori e il ripristino della normalità nel più breve tempo possibile. Continuerò a monitorare la situazione per assicurare che vengano rispettati i tempi annunciati e che venga minimizzato il disagio per tutti i cittadini e lavoratori coinvolti". Lo dichiara il Deputato e Segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.