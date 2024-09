‘Terra e non Guerra’ al Funambolo Caffè Letterario di Benevento Ospite della serata il presidente di Futuridea Carmine Nardone

Domani, giovedì 12 settembre alle 20 presso il Funambolo Caffè Letterario di Benevento ci sarà una riflessione contemporanea sulla terra e la pace che propone una visione alternativa alle brutture del presente. Ospite della serata il presidente di Futuridea Carmine Nardone insieme alla musicista Eduarda Iscaro. “Il rapporto tra l'uomo e la terra è antico quanto la nostra stessa esistenza. – afferma il presidente Nardone - La terra ci nutre, ci offre riparo, ci dà la vita. Tuttavia, nel corso della storia, l'uomo ha spesso dimenticato questo legame vitale, scegliendo il sentiero della guerra, che devasta e distrugge proprio ciò che ci sostiene. "Terra e non guerra" vuole essere un richiamo alla consapevolezza: un invito a proteggere il nostro pianeta e a coltivare la pace. Non tutti possiamo lavorare la terra, ma tutti possiamo coltivare l'amore e il rispetto per essa, poiché solo attraverso un rapporto armonioso con la natura possiamo costruire un futuro migliore, libero dalla violenza e dalla distruzione”.

Ricordiamo che il Funambolo Caffè Letterario pochi giorni fa ha compiuto un anno e tra gli ospiti dei festeggiamenti anche Carmine Nardone, presidente di Futuridea, Francesco Nardone responsabile Istituzionale di Futuridea e Maria Beatrice Fucci, responsabile sportello Resto al Sud di Futuridea . “Siamo contenti di questa bellissima realtà che abbiamo a Benevento. Tanti i ragazzi accorsi in questo primo anno per un progetto bellissimo, che ha saputo in pochi mesi costruire una comunità tra libri, musica, poesia, pittura, teatro, corsi formativi, proiezioni e dialoghi su temi culturali ed artistici. Ottanta eventi realizzati in un solo anno! Per noi di Futuridea è stato un piacere accompagnare fin dalla nascita, insieme ad Invitalia per le Imprese Fabio Corso ed Emi Martignetti, protagonisti di questo che è ormai un patrimonio della città e non solo”.