Comune e Accademia di Santa Sofia: sottoscritto il Protocollo d'intesa Per lo sviluppo di progettualità comuni da candidare ad Avvisi pubblici statali e regionali

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente e legale rappresentante dell'associazione 'Accademia Santa Sofia' Salvatore Palladino hanno sottoscritto, questo pomeriggio, a Palazzo Mosti un protocollo d'intesa.

"L'Accademia è da oltre 15 anni attiva nella promozione della cultura e della musica, ha dato e continuerà a dare un contributo pregevole alla crescita artistico-culturale della città e per questo abbiamo ritenuto opportuno formalizzare una forma fattiva di collaborazione e partenariato istituzionale. Quest'anno - conclude il Sindaco - avranno una stagione artistica straordinaria (che sarà presentata alla Libreria Ubik mercoledì 18 settembre alle 12,00) con tanti artisti di rilievo internazionale: sarà aperta al Teatro comunale, il 25 ottobre alle ore 20,00, da una leggenda del cinema e del teatro italiani come Giancarlo Giannini".

Il Protocollo d'intesa che avrà durata di tre anni prevede che nell'ottica di una piena comunione d'intenti, le parti si impegnino in una organizzazione e programmazione condivisa. Comune e Accademia hanno concordato, altresì, lo sviluppo di progettualità comuni da candidare ad Avvisi pubblici statali e regionali.