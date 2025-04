Settore giovanile, vincono tutte le under del Benevento Calcio Importante successo per la squadra di Floro Flores che prosegue il testa a testa con la Ternana

Domenica positiva per le formazioni giovanili del Benevento Calcio che hanno tutte ottenuto delle importanti vittorie. L'under 17 di Floro Flores continua il testa a testa con la Ternana: le due formazioni sono attualmente al comando della classifica a quota 59 punti, con le fere che hanno gli scontri diretti favorevoli. Il Benevento ha vinto con il punteggio di 4-1 in casa del Latina, grazie alle reti di Soprano, Cerbone, Giugliano e Del Gaudio. Si tratta di un risultato che certifica lo straordinario stato di forma della squadra, caratterizzato da cinque vittorie consecutive con ben ventitré reti realizzate.

Sorride anche l'under 16 che ha battuto all'Avellola il Latina per 2-1 con i gol di Amico e Pane. La squadra di Fusaro si consolida al quarto posto, con un distacco di tre lunghezze rispetto alla seconda piazza occupata dal Perugia. Esagerato anche il successo dell'under 15 che ha battuto il Latina per 6-1 in terra pontina. A scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori sono stati Ferretti, Porta, Martello, Biancolino, Cimmino e De Luca.

Under 17, la classifica:

Ternana 59

Benevento 59

Latina 48

Perugia 47

Arezzo 39

Pescara 38

Ascoli 37

Gubbio 37

Casertana 28

Audace Cerignola 24

Foggia 24

Campobasso 14

Pineto 11

Pianese 10

Under 16, la classifica:

Ascoli 51

Perugia 49

Ternana 49

Benevento 45

Sorrento 36

Pescara 34

Latina 33

Pineto 25

Avellino 22

Turris 21

Casertana 21

Giugliano 16

Picerno 4

Under 15, la classifica:

Perugia 66

Ascoli 61

Pescara 59

Benevento 58

Ternana 38

Arezzo 35

Casertana 34

Gubbio 33

Audace Cerignola 32

Pineto 27

Campobasso 25

Foggia 12

Latina 11

Pianese 0