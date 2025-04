Serie C / Diretta Audace Cerignola-Benevento 1-2, LIVE Al Monterisi il match valido per la 36a giornata del girone C

Si gioca il match tra Audace Cerignola e Benevento, in programma alle 19:30 con diretta offerta da Ottochannel. La squadra di Auteri è a caccia di una vittoria che le manca dallo scorso 5 gennaio, mentre i pugliesi sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie B con l'Avellino.

64' - Colpo di testa di Cuppone che si spegne sul fondo

61' - Gol del Cerignola, Capomaggio mette a segno la rete dell'1-2 con una precisa conclusione dal limite

59' - Sinistro di Volpe che si spegne di poco sul fondo

54' - Triplo cambio Cerignola: entrano Mcjannet, Achik e Cuppone al posto di Saint-Maza, D'Andrea e Russo

53' - Insidioso cross di Capomaggio, Nunziante devia in angolo

52' - Il Benevento va in rete con Lamesta, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano del calciatore giallorosso

46' - Comincia il secondo tempo

45'+2' - Termina il primo tempo: Audace Cerignola-Benevento 0-2

45' - Due minuti di recupero

41' - Raddoppio del Benevento con Manconi che realizza il gol del 2-0

40' - Brivido Cerignola con Tascone che indirizza verso l'incrocio dei pali alla destra di Nunziante, ma la palla esce fuori di un soffio

38' - Cartellino giallo anche per Romano per fallo su Prisco

37' - Ammonito Sainz-Maza

36' - Conclusione di Volpe sul primo palo, Nunziante respinge con la palla che va in angolo dopo una deviazione di Prisco

34' - Ripartenza Benevento con Lamesta che crossa per Lanini, l'attaccante calcia al volo ma trova l'opposizione di Greco

30' - Giallo per Capellini per fallo su D'Andrea

30' - Pinato stoppa in area e calcia a botta sicura: palla in curva

24' - Conclusione forte e centrale di Volpe: Nunziante para in due tempi

21' - Benevento vicino al raddoppio con Lanini che elude la difesa del Cerignola e calcia in rete, Greco respinge con un ottimo intervento

19' - Giallo per Simonetti: era diffidato, quindi salterà Benevento-Trapani

18' - Benevento ancora pericoloso con Lamesta: Greco respinge a fatica

16' - Gol del Benevento! Sinistro di Pinato che non lascia scampo a Greco per il gol dei giallorossi. Seconda marcatura consecutiva per il centrocampista dopo la marcatura realizzata al Partenio

15' - Conclusione di Manconi dal limite, con la palla che sorvola di poco la traversa. Ammonito Capomaggio per un precedente fallo

10' - Le squadre si affrontano a viso aperto, ma al momento non si registrano importanti occasioni da rete

5' - Fase di studio tra le due squadre

1' - Comincia Cerignola-Benevento!

Audace Cerignola-Benevento 1-2, il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Ligi; Russo (9'st Cuppone), Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza (9'st Mcjannet), Volpe; D'Andrea (9'st Achik), Salvemini. A disp.: Saracco, Fares, Bianchini, Santarcangelo, Velasquez, Nicolao, Martinelli, Ianzano. All.: Raffaele

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Veltri, Berra, Capellini, Simonetti; Prisco, Acampora; Lamesta, Pinato, Manconi; Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Starita, Tosca, Agazzi, Viviani, Viscardi, Oukhadda, Borello, Perlingieri, Carfora, All.: Auteri

Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Zezza di Ostia Lido e Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale: Luongo di Frattamaggiore

Marcatore: 16'pt Pinato, 41'pt Manconi, 16'st Capomaggio

Note: Ammoniti Capomaggio, Simonetti, Capellini, Sainz-Maza, Romano. Minuti di recupero 2'pt