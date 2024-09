Vertice per il Museo Egizio di Benevento: a novembre arriva una Sfinge Un pezzo di grande valore recuperato grazie ad un'operazione dei Carabinieri

Si è svolto questo pomeriggio, in videoconferenza, un costruttivo confronto sull'imminente nascita del Museo Egizio a Benevento tra il direttore generale nazionale Musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna, la dirigente del Settore Politiche culturali e turistiche della Regione Campania Rosanna Romano, il capo ufficio stampa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca Paolo Russo, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

"Il colloquio rappresenta - spiegano Mastella e Lombardi - un significativo passo avanti: a novembre si parte con il conferimento di un pezzo di grande valore, una Sfinge, recuperata al Patrimonio dello Stato grazie ad un'operazione dei Carabinieri, che arricchirà il patrimonio, già notevole, del Museo Egizio. I tecnici ministeriali, inoltre, hanno già effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo per l'organizzazione e l'assetto logistico della nuova struttura museale. L'Arcos sarà probabilmente polo per l'interazione interattiva con gli altri Musei Egizi italiani (ad esempio Torino, Roma, Firenze), per la fruizione multimediale e per la didattica con laboratori dedicati all'Antico Egitto. E' stata valutata positivamente inoltre, la possibilità di allocare presso il Museo Egizio due pezzi-simbolo della storia cittadina: il dinosauro Ciro e il Bue Apis. Il battesimo di quello che sarà un attrattore culturale impareggiabile è ormai molto vicino", concludono il sindaco Mastella e il presidente Lombardi.