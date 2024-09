Unisannio. Law Summer School, giovedì a Telese Terme il Procuratore Gratteri Relazionerà su “Le nuove forme di criminalità organizzata”: ecco il programma

Si aprirà con l'intervento del Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri su “Le nuove forme di criminalità organizzata” la tre giorni - dal 19 al 21 settembre - della Law Summer School che offrirà agli studenti di Giurisprudenza dell’Università del Sannio un'opportunità di formazione e approfondimento.

Evento che si svolgerà al Grand Hotel di Telese Terme e vedrà la partecipazione di numerosi relatori ed ospiti. I lavori si apriranno con il saluto del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, del Rettore dell'Unisannio, Gerardo Canfora, del professore Vincenzo Verdicchio, presidente dle Corso di laurea Magistrale di Giurisprudenza dell'Unisannio e del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.

I partecipanti esploreranno temi di grande rilevanza nel panorama giuridico contemporaneo, tra cui intelligenza artificiale, cybersecurity, crimini ambientali e neuroscienze. Questi argomenti non sono più semplici strumenti tecnologici, ma sono diventati protagonisti nel campo dei diritti fondamentali e del diritto penale, utilizzati anche per scopi illeciti. La scuola estiva offrirà una panoramica globale su queste nuove frontiere del diritto e sulle principali tendenze di ricerca.

Particolare attenzione sarà dedicata alla neuroscienza, una disciplina che studia le interazioni tra meccanismi cerebrali e comportamento umano.

Oltre all’alta qualità formativa, la Summer School prevede eventi sociali che arricchiranno l’esperienza complessiva, offrendo opportunità uniche di networking e crescita professionale.

I lavori si apriranno giovedì 19 settembre 2024 con il tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E NUOVE TECNOLOGIE

ore 14:30 Saluti Dott. Giovanni Caporaso Sindaco di Telese Terme; Prof. Gerardo Canfora Rettore Università del Sannio; Prof. Vincenzo Verdicchio, presidente Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università del Sannio; Avv. Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento

ore 15: Introduzione Dott. Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica Tribunale di Napoli (LE NUOVE FORME DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ore 16: Sen. Ortensio Zecchino Storico del Diritto che illustrerà le finalità della Law Summer School

ore 17 coffee/tea break



LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO

ore 17.30 con la professoressa Antonella Marandola, Ordinario di Diritto processuale penale Università del Sannio (STRUMENTI E NUOVI METODI DI INDAGINE PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE MAFIE)

Prof.ssa Donatella Curtotti Ordinario di Diritto processuale penale Università di Foggia (A.I. E PROVA PENALE: DIETRO LE ILLUSIONI E LE PAURE)

Dott.ssa Federica Barbieri Ricercatrice di Diritto processuale civile Università del Sannio (LE SPERIMENTAZIONI ITALIANE ED EUROPEE DI GIUSTIZIA PREDITTIVA)

20 settembre 2024

SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE

ore 10:00 Prof.ssa Patrizia De Pasquale, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università di Napoli Federico II (ECO-DESIGN E RIGHT TO REPAIR NELLA LEGISLAZIONE DELL’UE)

ore 10:30: Prof. Nicola Ruccia, Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea Università del Sannio (LA DIRETTIVA “CASA GREEN” E IL FUTURO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE)

ore 11: coffee/tea break ore

11:30: Dott.ssa Angela Correra, assegnista di ricerca di Diritto dell’UE Università Magna Graecia di Catanzaro (LE COMUNITÀ ENERGETICHE NELLA LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA)

ore 12: Prof. Oreste Pallotta, associato di Diritto dell’UE Università di Palermo (LA TUTELA DEI CLIENTI VULNERABILI NEL QUADRO GIURIDICO UE SOSTENIBILE)

ure 15: Prof.ssa Francesca Ruggieri, Ordinario di Diritto processuale penale Università dell’Insubria; Dott.ssa Giulia Barone, Dottoranda di Ricerca in Diritto e Scienze umane Università dell’Insubria (INTERCETTAZIONI E BENI FONDAMENTALI FRA PENSIERO UMANO E CHATGPT)

ore 16: coffee/tea break

ore 16:30: Ing. Vincenzo Vitiello (CYBERDETECTIVE: INDAGINI NEL MONDO DIGITALE); Prof. Aaron Visaggio, Associato di Sistemi di elaborazione delle Informazioni Università del Sannio CYBERSECURITY.

21 settembre 2024

NEUROSCIENZE E PROCESSO

ore 10: Introduce e modera Avv. Vincenzo Regardi, Responsabile Scuola di Formazione dell’Avvocato penalista della Camera Penale di Benevento (NEUROSCIENZE E PROCESSO: LA DIFFICILE INTERAZIONE E GLI OSTACOLI SULLA STRADA DELLA “RIFONDAZIONE” DEL DIRITTO PENALE);

Prof.ssa Silvia Pellegrini, Ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica Università di Pisa (GENI, AMBIENTE, LIBERO ARBITRIO E IMPUTABILITÀ);

Prof. Pietro Pietrini, Ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica alla Scuola IMT Alti Studi Lucca (IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE NELLA VALUTAZIONE DELL’IMPUTABILITÀ)

Prof. Giorgio Spangher, Emerito di Diritto processuale penale La Sapienza Università di Roma (NEUROSCIENZE E PROFILI PROCESSUALISTICI)

ore 11:30 coffee/tea break

ore 12: Dott. Agostino Ghiglia Componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI);

Prof. Giorgio Spangher, Emerito di Diritto processuale penale La Sapienza Università di Roma (VERSO UN NUOVO STATUTO DELLA PROVA);

Ringraziamenti conclusivi Avv. Filomena Di Mezza, Assessore del Comune di Telese Terme.