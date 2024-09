A Palazzo Mosti la delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'Ortodossia Colloquio sulla centralità del dialogo interreligioso

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini hanno accolto, stamane a Palazzo Mosti, una delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'Ortodossia, accompagnata da monsignor Mario Iadanza.

Tra i molteplici spunti di discussione, nel corso di un cordiale e lungo colloquio che il Sindaco ha avuto con parlamentari arrivati a Benevento da Armenia, Cipro e Grecia, la centralità del dialogo interreligioso e la recente, storica visita a Benevento del Patriarca Ecumenico ed Arcivescovo di Costantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, ancora le bellezze della Città di Benevento e i gioielli storici e religiosi che custodisce, ma anche temi geopolitici: dalla sempre più preoccupante crisi in Medio Oriente, alla necessità di consolidare il legame tra i Paesi del Mediterraneo, accomunati, oltre che da ineguagliabili bellezze naturali e paesaggistiche, anche da una centralità strategica che impone sforzi comuni. Non è mancata, alla luce della lunga e prestigiosa carriera del sindaco Mastella nelle istituzioni, una panoramica su similitudini e differenze tra il sistema politico-istituzionale italiano e quello dei Paesi d'appartenenza dei parlamentari dell'Assemblea parlamentare dell'Ortodossia.

La cerimonia si è chiusa con uno scambio di doni.

Il Sindaco ha dato in omaggio ai rappresentanti dell'Interparlamentare dell'Ortodossia alcuni volumi sulla storia cittadina e sulla Chiesa di Santa Sofia e ha ricevuto in dono il volume 'Santa Sofia, i Templi della Sapienza di Dio nel mondo' che sarà presentato, questa sera, a partire dalle ore 19,00 presso il Teatro comunale 'Vittorio Emanuele' di Benevento.