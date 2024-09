Puliamo il mondo e Appia day: per promuovere storia e ambiente L'evento questa mattina al Ponte Leproso di Benevento

In ragione dell'adesione del Comune di Benevento all'evento 'Puliamo il mondo' di Legambiente e in occasione dell'Appia day- L'Appia, Regina Viarum, Patrimonio mondiale dell'Umanità, stamane si è svolta stamane una manifestazione che dalle ore 9,30 ha visto la pulizia dell'area di ponte Leproso e dell'area di Santa Clementina.

Hanno partecipato il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, i presidenti delle Commissioni consiliari Mara Franzese (Cultura), Luisa Petrone (Ambiente) e Antonio Picariello (Mobilità).

"E' stata una splendida manifestazione - spiega il Vicesindaco Francesco De Pierro - alla quale ho portato i saluti istituzionali del Sindaco Clemente Mastella. Si sono congiunti due assi portanti della strategia di sviluppo della Città: la tutela dell'habitat ambientale e del decoro e la direttrice di promozione e valorizzazione del secondo sito Unesco che è la Via Appia, Regina Viarum. Tutte le associazioni che hanno partecipato sono state esemplari nel mostrare il contributo diretto che possiamo dare al bene e alla salvaguardia dei beni collettivi".

"E' stata - evidenzia l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa - una giornata meravigliosa in cui da un canto abbiamo ripulito un'area storica della città e celebrato la Via Appia, ma anche rinsaldato il legame con associazioni e Comitati, in particolare in questo caso quello di Santa Clementina e con il mondo della scuola (era presente una delegazione della San Filippo con il dirigente Domenico Zerella). Decisiva è stata la sinergia, ormai collaudata, tra Settore Ambiente e Asia.

Abbiamo ideato un Tavolo permanente per l'ambiente e svolto una riflessione utile, con tanti esperti, sulle strategie per rendere la città sempre più green e sostenibile".

"Oggi, sul Ponte Leproso e nell’area archeologica di Santa Clementina, a Benevento, in una fusione straordinaria tra partecipazione attiva e inclusione dinamica, con il coinvolgimento diretto dei principali attori istituzionali e sociali, hanno assunto sembianze concrete la conoscenza e la disseminazione dei valori della sostenibilità, della promozione e della rigenerazione che il piano di gestione pone a fondamento della valorizzazione del ricco patrimonio diffuso, culturale e ambientale, della via Appia, Regina Viarum. Siamo molto grati a Legambiente e a tutti quanti si sono attivati per questo esemplare intervento sul territorio, che sottolinea in modo tangibile alcuni dei tanti effetti benefici dell’iscrizione, per la seconda volta, nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità delle mirabili tracce e testimonianze della nostra civiltà", ha sottolineato l'assessore alla Cultura e all'Unesco Antonella Tartaglia Polcini