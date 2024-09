Bellizzi nuovo comandante Vigili del Fuoco di Benevento, gli auguri del Conapo Cavuoto e Cecere: "Serve sinergia tra sindacati e dirigenza per raggiungere obiettivi"

Il Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri all’ingegnere Mario Bellizzi, per il nuovo e difficile compito che è stato chiamato ad assolvere come Comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Benevento.

"Intendiamo assicurare, da parte nostra e della organizzazione sindacale che rappresentiamo, la più leale e fattiva collaborazione, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli" hanno spiegato in una nota Livio Cavuoto e Alfonso Cecere, rappresentanti sindacali del CONAPO Benevento.

"Siamo consapevoli dei numerosi e grandi problemi che il Comando di Benevento è chiamato ad affrontare e delle grandi responsabilità del ruolo di comandante. Le difficoltà legate alla morfologia del territorio, il tessuto sociale, l’organizzazione del Comando, sono solo alcune delle criticità che vengono quotidianamente affrontate con organici, mezzi e risorse non sempre adeguati - hanno poi rimarcato Cavuoto e Cecere -.Per questo siamo convinti della necessità di realizzare un più alto e costante coordinamento sinergico tra sindacati e dirigenza in nome di quegli obiettivi condivisi quali la tutela del personale e l’ottimizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente che rendono il nostro Corpo il più amato dagli italiani. Nell’ occasione desideriamo, augurare all’ingegnere Raffaella Pezzimenti un buon lavoro per il suo nuovo incarico di Dirigente presso la Scuola Formazione Operativa di Roma".