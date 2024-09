La polizia di stato alla "Notte dei ricercatori" Dimostrazione in piazza: è stata riprodotta una scena del crimine violento

Ieri sera la Questura di Benevento con una rappresentanza della Squadra Mobile e del Gabinetto di Polizia Scientifica, ha partecipato alla “Notte dei Ricercatori” organizzata dall’Università del Sannio in piazza Roma, nel centro storico del capoluogo, per illustrare ai presenti quanto la tecnologia sia di ausilio anche alle attività investigative delle Forze di Polizia.

Il Dott. Tranquillo, dirigente della Squadra Mobile, presso il gazebo della Polizia di Stato ove è stata riprodotta una scena del crimine violento, ha parlato delle diverse attività poste in essere dai tecnici della Polizia Scientifica e dagli investigatori della Squadra Mobile per rilevare le tracce dalla scena del crimine illustrando anche le diverse tecniche a cui si ricorre per esaminarle. Promosso dalla Commissione Europea sin dal 2005, l’evento vede coinvolti numerosi ricercatori e istituti di ricerca in tutta Europa nell’intento di avvicinare la cittadinanza alla cultura scientifica attraverso dimostrazioni concrete di quanto già realizzato grazie al continuo impegno dei ricercatori che mira al comune obiettivo di miglioramento della qualità della vita.