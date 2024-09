Si aggrava crisi idrica in Molise: disagi anche nel Sannio "Obbligatorie chiusure notturne e, se necessario, anche diurne"

Si aggrava la crisi idrica in Molise. Questa mattina i vertici di Molise Acque hanno inviato una nota urgente ai sindaci di 41 Comuni della provincia di Campobasso ea 26 Comuni di Campania e Puglia per comunicare la necessità di intervenire già oggi. "Per compensare il continuo, progressivo e significativo decremento dell'erogazione di acqua dalle sorgenti del Matese - scrive il dirigente Carlo Tatti - è obbligatorio, per i comuni in indirizzo, effettuare chiusure notturne delle reti di distribuzione già dalla notte di oggi, 30 settembre , per evitare lo svuotamento di condotte e serbatoi e, se necessario, anche nelle ore diurne in relazione alle esigenze degli utenti finali serviti dalle reti di distribuzione". Molise Acque evidenzia che "in considerazione di quanto si sta registrando, la comunicazione riveste carattere di urgenza". Sarà cura di Grim, Gestione Risorse Idriche Molisane, ed Egam, Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, "assicurare e vigilare affinché, per tutti i comuni in indirizzo dell'Ato Molise, sia posto in essere quanto disposto . Sarà cura dei relativi gestori assicurare e vigilare affinché, per tutti i comuni extraregionali all'indirizzo, sia posto in essere quanto disposto". La lettera è stata inviata, oltre che ai Comuni, anche, tra gli altri, alle Regioni Molise e Campania , alle Prefetture di Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino e Caserta e all'ente Acquedotto Pugliese. Questo l'elenco dei Comuni interessati: Casacalenda, Provvidenti, Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montorio nei Frentani, Montelongo, Rotello, Larino, Baranello, Boiano, Busso, Campodipietra, Campolieto, Castellino sul Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Ferrazzano, Gildone, Ielsi, Macchia, Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Sant'Elia a Pianisi, San Giovanni in Galdo , San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro, Vinchiaturo, Gambatesa, Tufara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Castelvetere, Circello, Colle Sannita, San Marco dei Cavoti, Reino, Molinara, San Giorgio la Molara Pago Veiano, Baselice, San Bartolomeo in Galdo, Foiano di Valfortore, Montefalcone Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano, San Marco la Catola, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Alberona, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Savignano Irpino, Montaguto.