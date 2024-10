Giunta, ok al progetto per l'ex scuola San Modesto Ospiterà alloggi di edilizia residenziale pubblica

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di rigenerazione urbana e sostituzione edilizia dell'ex scuola San Modesto.

"E' un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo - poiché traduciamo il diritto all'abitare in un intervento concreto che riqualifica un ex edificio scolastico che era abbandonato. Con cinque milioni di euro, derivanti dal Pnrr, realizzeremo venti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata da assegnare in locazione permanente a canone sociale.

Lo step successivo dell’amministrazione sarà ora l’avvio, in tempi brevi, della procedura di appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori). Porteremo a termine così un ulteriore investimento che non è solo un opera di carattere edilizio ma tocca il tasto fondamentale del diritto alla casa, nello spirito che anima il Piano nazionale di ripresa e resilienza", chiudono il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo.