Di Santo, un pezzo di Sannio ad accogliere l’Amerigo Vespucci in Australia Il sindaco di Castelvenere: orgogliosi della partecipazione alla cerimonia del nostro concittadino

“La partecipazione di un nostro giovane concittadino a un evento così importante ci inorgoglisce e ci conferma che 30 anni fa la nostra amministrazione fu lungimirante nel creare il Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP) che ha dato la possibilità a tantissimi giovani, sin da bambini, di imparare a suonare uno strumento musicale, come è stato per Filippo Colangelo”.

Cosi il Sindaco Alessandro Di Santo commenta la partecipazione del ventitreenne Colangelo di Castelvenere, che ha frequentato da quando aveva otto anni il CEMP ed oggi arruolato nel Corpo della Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, che è stata protagonista della “cinque giorni” in Australia delle serate musicali presso il “Villaggio Italia”, allestito in occasione dell’arrivo dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, che nel suo tour mondiale ha fatto tappa a Darwin per la gioia di migliaia di visitatori attratti dal “Made in Italy”.