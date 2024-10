"Salute umana, animale e dell’ambiente" Asl veterinaria in campo A Benevento i due giorni di informazione per i cittadini

Il 5 e il 6 ottobre scorso l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Benevento ha partecipato all’evento nazionale “Tour della Salute” che ha fatto tappa a Benevento in Piazza Castello.

I dottori Ivan Maraviglia, Sara Vinetti, Letizia Rillo con la partecipazione del dottore Michele Chiuchiolo, in rappresentanza dell’Ordine, sono stati chiamati a fornire informazioni riguardo l’importanza dei Servizi Medico Veterinari sul territorio, in termini di One Health.

Un modello sanitario basato sul riconoscimento del legame indissolubile tra salute umana, salute degli animali e “salute dell’ambiente”. Ai finì della tutela della salute pubblica in un approccio One Health, è l’attività dei Medici Veterinari liberi professionisti, impegnati quotidianamente sul campo e coadiuvati dal lavoro delle aziende sanitarie locali. Durante i due giorni di informazione ai cittadini è stato spiegato che i Servizi Veterinari che vengono forniti dalle ASL sono organizzati e distribuiti su tre macro aree indicate come: area A (Sanità Animale), area B (Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale) e area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche).

L’impegno delle ASL è volto quotidianamente al controllo della filiera alimentare in ogni fase del processo di produzione degli alimenti di origine animale, a partire da attività di prevenzione, profilassi, controllo epidemiologico, e contenimento di focolai delle principali malattie infettive, trasmissibili all’uomo o impattanti sul patrimonio zootecnico nazionale. Particolare attenzione è rivolta all’utilizzo di antimicrobici con controlli in materia di farmacovigilanza e farmacosorveglianza, al fine di confinare il fenomeno dell’antibiotico resistenza. A garantire la sicurezza dei prodotti di origine animale, è competenza dell’area B, tutto grazie a controlli sistematici Medico Veterinari e igienico sanitari, che assicurano tutta la filiere di produzione; dal prodotto primario fino al prodotto finale sulla tavola dei consumatori, tutto ciò va a tutelare la salute pubblica.

Sul mercato l’immissione del prodotto finale è autorizzata esclusivamente dalla certificazione sanitaria emessa dal Servizio Sanitario Veterinario di competenza, che permette per l’export dei prodotti di origine animale anche in paesi terzi del Mondo. Il Medico Veterinario è la figura professionale coinvolta direttamente e in prima linea nella difesa della Salute Pubblica. Ciò dimostra quanto sono fondamentali i servizi veterinari sul nostro territorio e quanto sia altrettanto fondamentale pretendere che tali servizi vengano opportunamente riconosciuti a livello sociale e dagli organi competenti.