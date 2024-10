Piazza Orsini e area del Duomo: ok al piano per la valorizzazione Progetto da 1 milione e mezzo di euro, fondi derivanti da premialità dei Pics

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto stamane all'approvazione del Documento d'indirizzo alla progettazione del piano per la valorizzazione, a fini turistico-culturali, di piazza Orsini e dell'area attigua al Duomo e al Museo Diocesano.

Il progetto è stato presentato e condiviso con i consiglieri di maggioranza mediante una riunione in sala Giunta.

"Proseguiamo con la stessa logica realizzativa, che è stata già l'asse portante dei Pics, cioè la riqualificazione e l'arricchimento degli elementi urbani più importanti e pregevoli della città: Piazza Orsini e l'intero quadrante Duomo-Museo Diocesano, smetteranno di essere un semplice elemento marginale destinato a funzioni urbane puramente logistiche, come era il parcheggio di autovetture, per diventare un elemento d'attrazione turistica in una delle zone più belle della città. E' uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione di Clemente Mastella che ora porteremo a realizzazione", lo spiega, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro.

"Il progetto prevede l'integrale pedonalizzazione degli spazi interessati, una sistemazione complessiva dell'area, la realizzazione di spazi verdi e una modifica migliorativa dell'asse viario Goduti-Rummo. La ripavimentazione sarà eseguita in integrale compatibilità estetica e di materiali con l'opera, di riqualificazione del corso Garibaldi, eseguita dal professor Nicola Pagliara. I cambiamenti alla viabilità saranno ideati da un canto per preservare la necessaria congiunzione con i quartieri Libertà e Ferrovia, dall'altro per rendere pedonale anche il Sagrato del Duomo, elemento di grande attrattività turistica. Con risorse pari a 1 milione 558 mila euro, derivanti da premialità ottenute per l'uso perfettamente consono dei fondi Pics, doneremo dignità urbana e valorizzeremo finalmente un'area tra le più belle della città", conclude De Pierro.