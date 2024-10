Raduno internazionale di autovetture d’epoca a Benevento con 30 equipaggi Organizzato dal 9 al 13 ottobre dal “Registro Internazionale Touring Superleggera”

Si è svolto con grande successo a Benevento e provincia, dal 9 al 13 ottobre 2024, il raduno internazionale di autovetture d’epoca voluto ed organizzato dal “Registro Internazionale Touring Superleggera” di Milano con il sostegno locale dell’avvocato Nino Pironti socio del sodalizio.

Trenta gli equipaggi a bordo di vetture con marchi prestigiosi quali Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Aston Martin, tutte carrozzate “Touring”, hanno solcato le strade sannite scoprendone le bellezze culturali, geografiche ed enogastronomiche.

La giornata di sabato 12 ottobre ha riscosso particolare affermazione con migliaia di beneventani che, nella centralissima Piazza Castello, hanno potuto godere della vista di tanti gioielli della tecnica e del design difficilmente visibili tutti insieme.

I collezionisti intervenuti da tutt’Italia ed anche dall’estero sono rimasti affascinati dalla bellezza di Benevento ed il presidente del Registro Franco Bruno Ronchi ha voluto esternare in una nota pubblica la sua soddisfazione: “nei nostri raduni cerchiamo di visitare e scoprire le località meno conosciute ai più in modo da far conoscere e valorizzare i territori delle aree interne. Nel caso della provincia sannita, e di Benevento in particolare, è stata una piacevole scoperta rilevare la bellezza dei monumenti, l’importanza delle attrazioni culturali, la pulizia delle strade, la cura del verde pubblico e sono a ringraziare, dopo averlo fatto personalmente, il sindaco Mastella, l’avvocato Lauro e tutta l’amministrazione comunale per la grande disponibilità concessaci che ha permesso la perfetta riuscita dell’evento”.

A fine manifestazione il Registro ha omaggiato l’Amministrazione comunale con i disegni simbolo della manifestazione raffiguranti l’Alfa Romeo GTC condotta da J. Manuel Fangio a Monza nel 1965.