Roberto Paolo e i segreti del Cammino di Santiago, tra ironia e suggestioni Dialogo con l'autore del libro«Oltre più in alto. Manuale per pellegrini sul Cammino di Santiago

Mercoledì pomeriggio, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta Romano, Telese Terme, ospita il giornalista e scrittore Roberto Paolo e il suo libro Oltre più in alto. Manuale per pellegrini sul Cammino di Santiago, Edizioni dei Cammini 2024.

Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano ETS, dialogano con l’Autore Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, e Pasquale Piantedosi, assegnista di ricerca presso l’Unisannio di Benevento.

«L'unica cosa certa in quei giorni così confusi era che ce l'avevo fatta: ero partito. E, prima ancora, che avevo deciso di partire. Questo pensavo, seduto nell'aereo che mi portava da Napoli a Bordeaux. Da lì avrei continuato in treno per Bayonne e poi Saint-Jean-Pied-de-Port: il Cammino. Più di 800 chilometri a piedi dai Pirenei francesi fino a Santiago di Compostela, in Galizia, Spagna».

È l’epifania di ciò per Roberto Paolo diverrà memoria, coscienza, capacità di porsi in ascolto del Mondo, di guardarlo con occhi nuovi. Suggestioni senza eguali che daranno vita al testo Oltre e più in alto. Manuale per pellegrini sul cammino di Santiago. Come curare le vesciche, asciugare le scarpe, sopravvivere nelle mesetas, far durare l’amore e altri inutili consigli.

Un reportage di viaggio, a metà tra una guida per il pellegrino e il diario intimo di un’esperienza interiore, una singolare riflessione sull’esistenza, sulla morte e sulla natura umana. Un racconto ironico e disincantato, avventuroso ed emozionante, filosofico e introspettivo, che dalle vicende vissute lungo il Cammino di Santiago, fino al faro di Finisterre, cerca di trarre insegnamenti utili per affrontare il sentiero quotidiano della vita di ogni giorno.

Roberto Paolo, giornalista professionista, è vicedirettore dello storico quotidiano «Roma». Nella sua carriera si è occupato prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria nella difficile realtà criminale della Campania, svolgendo inchieste che hanno avuto risonanza nazionale. Nel 2010 è stato insignito dal Consiglio Regionale della Campania del premio della Commissione anticamorra per i giornalisti che si sono distinti nell’impegno contro la criminalità organizzata. Ha interpretato se stesso nel docufilm di Abel Ferrara Napoli, Napoli, Napoli, presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia del 2009, e nel 2014 ha pubblicato Il caso non è chiuso. La verità sull’omicidio Siani (Castelvecchi).

Felice Casucci, professore ordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi del Sannio, dove insegna Diritto Doganale Europeo e Comparato e, primo in Italia dal 2008, Diritto e Letteratura. È stato direttore del Dipartimento “Persona, Mercato e Istituzioni” presso la medesima Università. È direttore delle riviste scientifiche Annuario di diritto comparato e di studi legislativi e Il Diritto dell’Agricoltura. È direttore della collana editoriale di “Diritto e Letteratura”. Ricopre il ruolo di assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania.

Maria Teresa Imparato, dirigente scolastico, adora l’arte, la musica e la letteratura, con un debole per William Shakespeare. È presidente della Fondazione Gerardino Romano dal novembre 2020. Sportiva per vocazione, maratoneta per passione, ama particolarmente correre a perdifiato tra i vigneti del Sannio.

Pasquale Piantedosi, 26 anni, è un giovane dottore in giurisprudenza. Dopo aver conseguito la maturità scientifica alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, si iscrive all'Università degli Studi del Sannio di Benevento, dove durante gli studi riveste il ruolo di Senatore Accademico. Svolge attività di rappresentanza studentesca a livello locale e nazionale, divenendo un punto di riferimento per l'associazionismo studentesco con la promozione e la partecipazione a numerose e svariate attività culturali. Coltiva negli stessi anni la sua passione per l'escursionismo e conclude due pellegrinaggi percorrendo a piedi: la Via Francigena del Sud nel 2021, e il Cammino Francese di Santiago nel 2024. Oggi è assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università degli Studi del Sannio ed un praticante avvocato.