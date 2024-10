Giornata menopausa: al San Pio visite gratuite per le donne Iniziativa nell'ambito degli ospedali con Bollino Rosa

Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa e l’AORN San Pio di Benevento, guidata dal direttore generale Maria Morgante, aderisce all’iniziativa che coinvolge gli ospedali con il Bollino rosa della Fondazione Onda per offrire gratuitamente, servizi clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione femminile sulla menopausa.



L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine.

La menopausa è vissuta come portatrice di grandi cambiamenti per il 73 per cento delle intervistate: di fatto la sintomatologia ad essa associata colpisce la maggior parte delle donne, con i disturbi del sonno (76 per cento), le vampate di calore o sudorazione eccessiva (73 per cento) e la stanchezza (73 per cento) che rappresentano quelli più frequenti. I sintomi sono inoltre spesso severi, con conseguente impatto medio-alto sulle diverse sfere di vita per circa il 50 per cento delle donne: l’aspetto sessuale, fisico e il benessere psicofisico sono le sfere maggiormente impattate.



L’Open Day nella Giornata Mondiale della Menopausa prevede visite gratuite presso gli ambulatori del Padiglione “Rummo” e del Padiglione “San Pio” ubicati presso il P.O. Rummo in Benevento.



I servizi gratuiti offerti sono:

Visite senologiche ed ecografie a cura della UOC Senologia, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Padiglione Rummo;

Visita Ginecologiche , a cura della UOC Ginecologia ed Ostetricia dalle ore 9.00 alle ore 13.oo presso il Padiglione San Pio.

Le prenotazioni potranno essere effettuate mercoledi’ 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 chiamando al numero 0824 57208.