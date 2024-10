Benevento: all'Arco di Traiano una gru per calare i reperti nel Lapidarium Le operazioni per la conclusione del progetto realizzato grazie ai Pics

Una gru per calare dall'alto i reperti che arricchiranno la teca posta a valorizzare l'Arco di Traiano.

Hanno preso il via questa mattina (ndr e sono ancora in corso) le operazioni per il completamento del Lapidarium, progetto realizzato con i fondi Pics.

Si tratta di elementi ritrovati lungo l'Appia antica, databili I secolo aC. Un frammento di fregio dorico, una sfinge alata priva della testa, la statua di togato, un'iscrizione su un blocco, un rammento di rilievo deliaco da Pietrelcina, un frammento di rilievo con gladiatori, un modellino con torre urbica e un cippo miliare, riferito al IV miglio.

Reperti che si potranno conoscere nel dettaglio grazie al sistema di guida elettronica che sarà consultabile attraverso smartphone dai turisti, semplicemente inquadrando un qrcode e consultando l'applicazione “Arco di Traiano Lapidarium” che offrirà anche una panoramica sulla storia della città di Benevento, l'iconografia dell'arco con la spiegazione di tutti i pannelli ma anche le rappresentazioni dell'Arco nella storia.

“A breve – ha annunciato il sindaco Clemente Mastella – elaboreremo un piano per isolare la zona dell'Arco di Traiano al fine di proteggere al meglio il monumento (ndr una richiesta avanzata dalla commissione Unesco all'atto del riconoscimento dell'Appia antica a patrimonio mondiale dell'umanità). Puntiamo sulla valorizzazione e la riscoperta del Sannio per rilanciare Benevento e farla uscire dalla condizione di marginalità che per anni l'ha caratterizzata. Lavoriamo perché Benevento possa diventare meta turistica sempre più frequentata”. E poi una proposta “d'intesa con la Soprintendenza spero che i reperti non esposti che sono conservati presso i depositi di Benevento possano essere invece valorizzati nei comuni dei diversi paesi del Sannio”.

A seguire i lavori il vicesindaco e Assessore ai Pics Francesco De Pierro che ha chiarito “Finalmente Benevento sarà al passo con le principali città d'arte per la fruizione della sua storia e siamo particolarmente felici del completamento di questo progetto. Dopo questa fase manca solo l'inaugurazione del progetto che si terrà entro fine mese” e anticipa: “Sempre entro fine mese sarà inaugurata anche Casa Pisani, ulteriore azione realizzata grazie ai pics”.