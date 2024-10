Mastella: "Acquisizione hotel da parte del Conservatorio è ottima notizia" Il sindaco di Benevento: "L'area Mulini - Pietà diventa campus naturale"

"L'acquisizione da parte del Conservatorio 'Nicola Sala' dell'hotel Il Molino è un'ottima notizia. Anzitutto consentirà un riuso rigenerante dell'immobile che diventerà uno spazio attivo e dinamico di una delle più importanti istituzioni culturali della città", lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Il quadrante via dei Mulini-Pietà diventa sempre più un autentico campus naturale, in stile anglosassone. Il Cubo dell'Unisannio, la scuola nuova di zecca e riqualificata dal Comune, l'investimento sul complesso ex Orsoline, iniziative private di natura culturale che pure hanno puntato su questa zona e ora quest'impulso che proviene dal Conservatorio fanno di quest'area un grande spazio educativo, in una geografia urbana in cui cultura, arte, ricerca, sport e didattica si coniugano a pochi metri di distanza. Un bel segnale di una Città che cresce ed è vitale", conclude il Sindaco.