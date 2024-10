Pnrr, riunione del tavolo tecnico di monitoraggio del Comune di Benevento progetti nella fase di messa a terra nei tempi previsti

Si è tenuto, stamane presso la Sala Giunta di Palazzo Mosti, il tavolo tecnico di monitoraggio con i dirigenti dei settori impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza.

"Al fine di dare tempestivo riscontro - spiega il il vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro - ad un' istanza ufficiale pervenuta dalla Prefettura di Benevento, abbiamo immediatamente convocato la cabina di regia e monitoraggio, già attiva e che si riunisce con periodica cadenza, sui progetti del Piano di ripresa e resilienza. E' emerso che tutti i settori sono nella piena fase operativa di messa a terra, al fine di concretizzare la considerevole mole di risorse intercettata dall'Amministrazione Mastella a valere su Next Generation Eu. Non si riscontrano particolari criticità operative e tutti i settori impegnati nell'attuazione dei progetti hanno garantito il rispetto degli stringenti parametri imposti dall'Unione Europea. Degli esiti operativi della riunione e dello stato d'attuazione dei Progetti informeremo, in uno spirito di piena e fattiva cooperazione istituzionale, il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella", conclude De Pierro.