Scuola Sant'Angelo a Sasso. Lettera dei genitori al sindaco: sposti mercato "Chiediamo un incontro urgente. Preoccupati anche per transito di eventuali mezzi di soccorso"

In merito allo spostamento del mercato rionale oggi a piazza Risorgimento e previsto ora in via Pascoli, i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso hanno scritto una lettera al sindaco di Benevento, Clemente Mastella chiedendo con urgenza di rivedere la decisione di spostare il mercato rionale proprio accanto all'istituto. I rappresentanti dei genitori in pratica sono preoccupati che nel giorno prestabilito venga compromessa la transitabilità, in particolar modo in caso di urgenza della strada e dello slargo adiacente l'istituto che potrebbero, in caso di necessità, essere percorsi in maniera agile da mezzi di soccorso.

Le scriviamo in qualità di rappresentanti di tutti i genitori degli alunni frequentanti l’I.C. Sant’Angelo a Sasso, per esprimere il nostro profondo disappunto e la crescente preoccupazione in merito alla decisione dell’amministrazione comunale di spostare il mercato rionale in via Pascoli, a seguito dei lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento.

Pur comprendendo la necessità di una soluzione temporanea per il mercato, riteniamo che via Pascoli sia una scelta del tutto inadeguata. Anche una sola giornata di mercato in questa zona non sarebbe sostenibile, considerando che via Salvemini e via Pascoli al civico 2, provenendo da viale Mellusi, sono accessi al plesso scolastico che soffrono già di problemi di traffico e di una grave carenza di parcheggi. La presenza delle bancarelle, degli automezzi degli ambulanti e dei frequentatori del mercato non farà che peggiorare ulteriormente una situazione già critica, rendendo estremamente difficoltoso e stressante l’accompagnamento ed il prelievo dei bambini a scuola, per noi genitori, per il personale scolastico docente e non docente.

Inoltre, siamo seriamente preoccupati per la sicurezza degli studenti. Un dato che ci preme segnalare è che i due accessi all'edificio scolastico, situati su via Pascoli, sono necessari per consentire un afflusso ed un deflusso funzionale e regolare ad un'utenza dai numeri grandissimi, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre sono fondamentali per gestire le eventuali richieste di soccorso e le emergenze, per l'accesso e il deflusso veloce di personale addetto al soccorso sanitario e in caso di altre eventuali situazioni a carattere emergenziale che richiedessero lo sgombero dell'edificio scolastico. Nel caso in cui il cancello secondario della scuola rimanesse chiuso nei giorni di mercato, l’unico accesso disponibile sarebbe insufficiente per gestire efficacemente una situazione di emergenza, mettendo a rischio l’incolumità di un gran numero di alunni.

Chiediamo pertanto un Suo intervento urgente per rivedere questa decisione e individuare una soluzione alternativa per la collocazione del mercato rionale, in modo da non compromettere la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Siamo disponibili per un incontro al fine di discutere queste problematiche e trovare una soluzione condivisa.

In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo distinti saluti.

I rappresentanti di tutti i genitori dell’I.C. Sant’Angelo a Sasso