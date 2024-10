Giornata mondiale dell'Onu: esposta la bandiera a Palazzo Mosti Simbolo di cooperazione internazionale e il baluardo per la promozione della pace

Oggi, 24 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite, una ricorrenza istituita per ricordare l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite nel 1945. Da allora, l’organizzazione è diventata il simbolo di cooperazione internazionale e il baluardo per la promozione della pace, della giustizia e dei diritti umani in tutto il mondo.

Per questa ragione, è stata esposta a Palazzo Mosti la bandiera dell'Onu.