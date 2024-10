"Benevento Bike": varato il dispositivo del traffico La manifestazione è in programma domani pomeriggio

In occasione della manifestazione “Benevento Bike” in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 14:30 e sino al termine della manifestazione, vigeranno la momentanea chiusura la traffico e il restringimento della carreggiata al passaggio degli atleti lungo il seguente percorso: piazza Cardinal Pacca, piazza Orsini, via Rummo, via Porta Rufina, via Tomaselli, viale dell’Università, via Port’Arsa, via Torre della Catena, ponte Tibaldi, via De Rienzo, via Porta Rufina, via delle Puglie, via dei Mulini, via Rummo, via Goduti, via del Pomerio, via Torre della Catena, viale San Lorenzo e corso Dante.