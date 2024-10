Giornata mondiale del diabete, screening nel Sannio: ecco dove Si parte dal 9 novembre a Telese Terme, il 16 a Benevento il 24 ad Airola e San Bartolomeo in Galdo

Il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete, una delle patologie metaboliche più note del secolo, la cui prevenzione è cruciale per ridurne le severe complicanze cardionefrovascolari e la mortalità ad esse relate.

La data scelta per commemorare tale patologia corrisponde alla nascita del professor Banting che, insieme al suo allievo Best, isolò per primo l'insulina nel 1921, cambiando così la storia delle Persone con diabete.

Per quanto riguarda il Sannio sono quattro gli appuntamenti organizzati per screening, consulti e compilazione questionari: si parte dalle Terme di Telese il 9 novembre; il 16 a Benevento presso la Sala San Damiano della Madonna delle Grazie; il 24 novembre ad Airola presso la chiesa di San Domenico corso Principe di Napoli e a San Bartolomeo in Galdo presso il Convento di Santa Maria degli Angeli di piazza San Francesco. I responsabili degli eventi nel Sannio sono: Ernesto Rossi e Sara Colarusso.

L'insulina rappresenta infatti ad oggi la terapia indispensabile nelle persone con ridotta o assente funzionalità pancreatica; ma l'innovazione farmacologica di questi anni ha arricchito notevolmente l'armamentario terapeutico del diabete e delle sue complicanze con nuove molecole, efficaci, sicure e altamente protettive sul rischio cardionefrovascolare.

Nel corso di tutto il mese di novembre, in tutte le province della Campania, avranno luogo una serie di eventi dedicati al tema del Diabete e Benessere, in linea con la centralità della persona e la qualità di vita.

Questi eventi vedranno impegnati in prima linea medici diabetologi, infermieri dedicati, podologi, psicologi, dietisti, pediatri, per raggiungere il fine comune di FARE PREVENZIONE attraverso l'informazione, la formazione e l'educazione su una patologia in notevole incremento e fortemente correlata ai sempre crescenti livelli di obesità, anche infantile, soprattutto nella nostra regione.

In queste occasioni, sarà inoltre possibile effettuare colloqui e valutazioni cliniche con gli specialisti presenti, anche per valutare il rischio personale di diabete mellito.

Gli incontri sul tema e l’intera programmazione sono stati fortemente voluti dal GdL Diabete e Prevenzione di AMD Campania (associazione medici diabetologi), coordinato dalla Dott.ssa Sara Colarusso, in collaborazione con il dott. E. Rossi, coordinatore del Gruppo Nazionale della Prevenzione di AMD.

Il progetto si avvale del partneriato del Consiglio della Regione Campania e delle ACLI, è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi, dagli Ordini TRSM e PSTRP, dalla FIMP, dall'Ordine dei Medici di Benevento e dal Comune di Benevento.

CSC Group è da sempre attento ed impegnato a sostenere le tematiche relative alla salute ed al benessere delle persone e pertanto non solo ha ritenuto di fornire il proprio supporto sostenendo il progetto quale Sponsor unico dello stesso, ma – al fine di fornire sempre più un impegno fattivo nella lotta e prevenzione delle patologie croniche ed invalidanti - ha creato all’interno del proprio gruppo aziendale una nuova divisione, CSC Medical Division, diretta a supportare il mondo della sanità attraverso l’utilizzo della Intelligenza Artificiale, applicata alle apparecchiature mediche ed alle Infrastrutture.

Si auspica una partecipazione nutrita agli eventi in programma da parte di tutta la popolazione, in un’ottica diretta alla informazione ed alla prevenzione.

"Infine - spiegano gli organizzatori -, un doveroso e sentito ringraziamento va rivolto alla dottoressa Sara Colarusso, coordinatrice del progetto a Benevento e provincia, che ha partecipato attivamente e fattivamente alla programmazione degli eventi, al reclutamento dei professionisti coinvolti nei vari eventi nonché nella realizzazione di tutta la modulistica relativa al progetto".