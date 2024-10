Unisannio: il climatologo Pasini ospite per l'inaugurazione dell'anno accademico La cerimonia all'auditorium Sant'Agostino il 24 gennaio 2025

L'Università degli Studi del Sannio inaugurerà il nuovo anno accademico 2024/2025 venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 11, presso l’Auditorium di Sant'Agostino. La cerimonia rappresenta un momento fondamentale di riflessione e di condivisione degli obiettivi e delle sfide che l’Università affronta, al fianco della comunità accademica e del territorio.

Il climatologo Antonello Pasini, figura di rilievo nel campo delle scienze ambientali e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), interverrà con una lectio inauguralis. Nella sua riflessione, Pasini offrirà uno sguardo approfondito sugli effetti dei cambiamenti climatici in Italia e nel mondo. La conferenza affronterà l’impatto diretto e indiretto del cambiamento climatico sul nostro Paese, fornendo spunti di

riflessione su come l’Italia possa affrontare queste nuove e urgenti sfide.

“L’inaugurazione dell’anno accademico – dichiara il rettore Gerardo Canfora - rappresenta un’occasione per riflettere sulla missione della nostra università e sul contributo che può dare per affrontare le sfide globali. Oggi più che mai, il cambiamento climatico richiede soluzioni innovative, basate su una scienza rigorosa e su una stretta collaborazione tra istituzioni, cittadini e comunità accademica. La presenza del

professor Pasini è per noi un’opportunità preziosa per sensibilizzare e ispirare la comunità studentesca e il nostro territorio a un impegno concreto verso la sostenibilità e la consapevolezza ambientale”.