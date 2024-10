Allarme furti a Pietrelcina, ecco le proposte dell'opposizione "Più controlli Polizia Locale e convenzioni con associazioni volontariato come quella carabinieri"

"Continua l’emergenza furti a Pietrelcina, con il paese natale di San Pio che ormai da un mese è interessato da episodi sempre più frequenti di furti in abitazione, anche in pieno giorno".

Così il gruppo di Minoranza guidato da Scocca che ha deciso di inviare una proposta di mozione al Consiglio Comunale, nell’ottica di contribuire ad arginare il fenomeno per quanto di competenza comunale. Il testo della mozione è stato diffuso sui canali social dell’Opposizione, composta da Alessio Scocca, Mariano D’Andrea e Antonio Iadanza, accompagnata da una lettera aperta ai cittadini.

“Cari concittadini - si legge nella lettera - in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo “Avanti Pietrelcina”, desideriamo informarvi che oggi abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale per fronteggiare l’allarmante ondata di furti che da oltre un mese ha colpito il nostro comune.

Finora abbiamo taciuto sperando che questo preoccupante fenomeno si arrestasse, ma poiché la sicurezza e la serenità di Pietrelcina sono oggi minacciate dalla frequenza giornaliera di tali episodi, siamo consapevoli dell’urgenza di agire.

La nostra mozione - continuano i consiglieri - vuole impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a intervenire in modo concreto per aumentare i controlli e il presidio del territorio. Pur conoscendo i limiti delle competenze comunali, riteniamo che l’amministrazione possa e debba adottare tutte le misure di prevenzione possibili.

Abbiamo chiesto, quindi, di: 1. Rafforzare la presenza della Polizia Municipale nelle zone più esposte, con pattugliamenti frequenti anche di sera per coadiuvare l’operato delle Forze dell’Ordine già attive; 2. Attivare convenzioni con associazioni di volontariato, come l’Associazione Nazionale Carabinieri, per un ulteriore presidio di supporto specialmente nelle ore notturne, così da aumentare la sorveglianza e scoraggiare ulteriori episodi di criminalità; 3. Ampliare l’illuminazione e la video sorveglianza nelle aree più a rischio, specialmente nelle zone extraurbane e i quartieri meno illuminati; 4. Condividere con il Consiglio Comunale e i cittadini gli esiti delle riunioni del Comitato per l’Ordine Pubblico presieduto dal Prefetto, per garantire trasparenza e coinvolgimento. Il nostro obiettivo è contribuire per provare a ridurre i rischi di furto e riportare serenità alla nostra Comunità.

Riteniamo - concludono - che una collaborazione attiva tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine sia essenziale per rafforzare la sicurezza e creare una risposta collettiva all’attuale emergenza".