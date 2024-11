Mercato a via Delcogliano: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta Le regole per lo svolgimento del mercato, le disposizioni del Comune di Benevento

In ragione dello svolgimento del mercato bisettimanale nelle giornate di mercoledì è venerdì a Benevento, a partire da domani mercoledì sei novembre, con ordinanza dirigenziale è disposta, dalle ore 6 a fine mercato, l'istituzione del divieto di sosta e la chiusura al traffico veicolare in via Delcogliano (area laterale all'edicola).