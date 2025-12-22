Racconta vetro: Asia annuncia ripristino servizio settimanale

Le nuove disposizioni

racconta vetro asia annuncia ripristino servizio settimanale
Benevento.  

L’Asia comunica che il servizio di raccolta vetro, per le utenze domestiche della città servite dal porta a porta, è tornato ad essere settimanale. Pertanto, a partire da oggi le utenze residenti nella zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro storico) dovranno esporre il rifiuto in questione ogni domenica, dalle ore 20 alle 24. Mentre nella zona B (rione Libertà, Ferrovia) il vetro andrà conferito ogni lunedì, dalle ore 12,30 alle 14,30. Tutti dovranno utilizzare il secchiello giallo o il carrellato verde in dotazione al proprio condominio. E per tutti vale il divieto di depositare il vetro all’interno di sacchi di plastica o di carta. 

Ultime Notizie