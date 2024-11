Associazione "Res Pubblica". Il 9 novembre a Benevento don Maurizio Patriciello Tema della prima lezione “Dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione digitale”

Sarà il prete anti Camorra, don Maurizio Patriciello, ad inaugurare a Benevento il nuovo corso della Scuola di formazione socio-culturale, promosso dall’Associazione di promozione sociale “Res Publica” – Sen. di Mino Izzo. Lo rende noto il dottor Pierpaolo Izzo, presidente dell’Associazione “Res Publica”.

La prima lezione, che affronterà il tema “Dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione digitale”, si svolgerà sabato prossimo, 9 novembre (ore 10) presso l’Auditorium del Seminario arcivescovile di Benevento (in viale Atlantici n. 69), alla presenza di oltre seicento giovani studenti degli istituti della Scuola secondaria di secondo grado del capoluogo sannita e della provincia.

“Lo scopo – anticipa Izzo – è quello di coinvolgere la società civile e, soprattutto, i giovani sui problemi di politica comune e fornire un supporto tecnico e di competenza che possa consentire di ricalibrare l’azione politica verso interventi di miglior sostegno al benessere collettivo”. “Anche per questa seconda edizione – aggiunge Izzo – abbiamo avuto la disponibilità di personaggi importanti delle Istituzioni, a cominciare da don Patriciello, impegnato quotidianamente nella lotta alla criminalità e per le politiche giovanili e sociali, così come lo scorso anno abbiamo avuto in apertura come ospiti il sen. Maurizio Gasparri, in qualità di vice Presidente del Senato, e il sen. Matteo Renzi in chiusura del corso”.

Il corso si articola in una serie di lezioni, con cadenza quindicinale, che saranno tenute da docenti di varie università italiane, spesso arricchite dalle testimonianze di noti personaggi.

Oltre a don Patriciello e ad Izzo, all’apertura del corso 2024/2025 interverranno Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento) il prof. Gerardo Canfora (Rettore dell’Unisannio) ed il prof. Sergio Barile (Ordinario di Economia all’Università “La Sapienza” di Roma).