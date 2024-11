Ospedale Fatebenefratelli focus su: le patologie del colon retto Dal 7 al 9 novembre il convegno presso il nosocomio cittadino

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento organizza nei giorni 7 – 8 e 9 Novembre un interessante congresso sui temi: “Le patologie del colon retto: strategie terapeutiche a confronto e Prevenzione dei tumori colorettali”.

L’obiettivo della tre giorni, ha dichiarato il responsabile scientifico dott. Alessandro Arturi, è quello di offrire momenti di aggregazione e condivisione scientifica su alcuni temi fondamentali della Chirurgia Colorettale.

Il congresso che si terrà a Benevento nello splendido Auditorium Fra Pietro Maria dè Giovanni dell'Ospedale FBF in viale Principe di Napoli, è indirizzato a Chirurghi Esperti, Medici in Formazione, Medici di Medicina Generale, Gastroenterologi, Radiologi, Radioterapisti, Anestesisti, Medici Specialisti in Nutrizione Clinica ed Infermieri.

Si svilupperà attraverso lo studio e l’esperienza dei grandi Maestri, Letture Magistrali, Relazioni di approfondimento su Chirurgia Videolaparoscopica e Mininvasiva Robotica, l’esame di Casi Clinici, Comunicazioni, Open Videos e Live Surgery in elezione ed in urgenza. I temi che saranno trattati – ha aggiunto il dott. Arturi Direttore U.O.C di Chirurgia del FBF – riguarderanno le patologie di maggiore importanza scientifica ed impatto clinico nella Chirurgia Generale e Specialistica.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 7 novembre a partire dalle ore 14.00 presso il Centro Congressi dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento