Asl Benevento: trasferimento temporaneo dei servizi veterinari Verranno trasferiti a San Giovanni di Ceppaloni, nei locali dell’ex edificio scolastico

L’impegno dell’ASL Benevento nel ridisegnare e rinnovare le proprie sedi di servizi e ambulatori prosegue senza sosta. Nell’ambito di questo progetto di ammodernamento, reso possibile anche grazie ai fondi PNRR, a breve i servizi veterinari di Sanità Animale (Area Funzionale “A”), Ispezione degli Alimenti (Area Funzionale “B”) e Igiene delle Produzioni Zootecniche (Area Funzionale “C”) verranno trasferiti, in via provvisoria, a San Giovanni di Ceppaloni, nei locali dell’ex edificio scolastico in Piazza dei Martiri, messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dal Comune di Ceppaloni.

Questo trasferimento temporaneo coinvolge sia le Unità Operative Complesse che i servizi territoriali, senza alcuna variazione delle prestazioni offerte; restano invariati, infatti, i giorni di apertura al pubblico, i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e le modalità di accesso.

“Ci scusiamo per eventuali disagi che questo temporaneo trasferimento potrebbe comportare – sottolinea il Direttore Generale, Gennaro Volpe – ma siamo decisi a perseguire senza freni il miglioramento della nostra sanità territoriale, anche per quanto concerne l’ammodernamento delle strutture “storiche” dell’ASL. La possibilità di accedere ai fondi PNRR, nonostante i vincoli che questo comporta, è una preziosa opportunità che non vogliamo tralasciare in vista del beneficio che ne trarrà la nostra comunità. Per consentire lo svolgimento dei lavori su varie strutture dell’ASL - precisa il DG - potrebbero essere necessari altri momentanei trasferimenti, funzionali al completamento dell’importante progetto”.