'Bulli ed eroi', successo per la tre giorni al Teatro comunale Franzese: far avvicinare gli studenti al segmento cinematografico, rendendoli protagonisti

Si è conclusa stamane al Teatro Comunale di Benevento la rassegna culturale 'Bulli ed eroi', che il Comune di Benevento si è impegnato a promuovere con specifica convenzione firmata dal sindaco Clemente Mastella, nata da un’idea di Paola Dei che oggi ne è la direttrice artistica e che mira a promuovere i valori dell'espressività artistica e a contrastare ogni forma di bullismo e violenza verbale.

I ragazzi della scuole secondarie di primo grado, coordinati dal regista Lorenzo D'Amelio, hanno prodotto e realizzato un docufilm sulle bellezze artistiche della città che è stato proiettato al Teatro comunale, durante una tre giorni che ha visto anche gli studenti impegnati in un approfondimento sulla figura di Pinocchio e la sua rappresentazione artistico-cinematografica. “Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre il Festival del cinema per ragazzi alle scuole cittadine, stavolta con un coinvolgimento maggiore degli alunni che, seguendo le indicazioni del regista D’Amelio, si sono cimentati nella realizzazione di un docufilm, propedeuticamente alla possibilità di partecipare a concorso alla prossima edizione con un lavoro più strutturato. L’obiettivo è quello di far avvicinare gli studenti al segmento cinematografico, rendendoli protagonisti e istradando chi ha già questa attitudine verso il comparto audiovisivo, al fine di formare nuove professionalità sul territorio. Un doveroso ringraziamento alla Fondazione Città Spettacolo che ha supportato l’iniziativa”, scrive la presidente della Commissione Cultura Mara Franzese.