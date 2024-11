Prove stabilità dei pini, varato il dispositivo del traffico Da venerdì a domenica chiusura al traffico e il divieto di sosta in diverse zone

In conseguenza delle operazioni di valutazione di stabilità sulle essenze di “pinus pinea” in città e della conseguente necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale e il divieto di sosta delle auto lungo il marciapiede secondo il seguente calendario:

- venerdì 15 novembre dalle ore 9:00 alle ore 16:30 del tratto di via Pacevecchia da: da via Ruffilli a via A. Mazzoni; del tratto di via Fratelli Rosselli da via Cifaldi a via P. Mascagni e del tratto di via delle Puglie da incrocio viale Atlantici alla Chiesetta dell’Angelo; del tratto di viale Atlantici da incrocio con via delle Puglie;

- sabato 16 novembre dalle ore 9:00 alle ore 16:30 del tratto di viale Atlantici da: via Giovanni Battista della Salle a via Meomartini;

- domenica 17 novembre dalle ore 7:30 alle ore 16:30 del tratto di viale Atlantici da: via Ferrelli a via Raguzzini; da via Raguzzini a via Martiri d’Ungheria; da via Martiri d’Ungheria a via Meomartini; dalle ore 15:30 alle ore 16:30 viale Principe di Napoli incrocio con via Mariano Russo.