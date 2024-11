Scommesse Online e dipendenze giovanili: focus per gli studenti Il progetto sarà ufficialmente presentato mercoledì 13 novembre

“Il Gioco della Verità: Scommesse Online e Dipendenze Giovanili”, è l’iniziativa di ampio respiro volta a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi al gioco d'azzardo online e alle dipendenze comportamentali promossa dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con Spazio@perto APS ed il portale Legalità - I codici delle relazioni (www.spaziolegalita.it).

L'IPSAR Le Streghe di Benevento sarà la scuola capofila del progetto, confermando il suo impegno nella promozione di attività di prevenzione e sensibilizzazione su questo tema di crescente importanza.

Negli ultimi anni, il fenomeno del gioco d’azzardo online ha registrato un aumento preoccupante, coinvolgendo sempre più adolescenti e giovani adulti. Questo progetto si propone di esplorare le cause e gli effetti di questa problematica sociale attraverso un percorso educativo basato sull’inchiesta partecipativa, coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Il risultato sarà un video-documentario che raccoglierà interviste e testimonianze, realizzato dai ragazzi stessi sotto la guida di esperti del settore.

Il progetto sarà ufficialmente presentato domani, mercoledì 13 novembre alle ore 9:30 presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, con possibilità di partecipazione anche online.

All’incontro, coordinato dal Dott. Alfredo Salzano - giornalista, interverranno:

- Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, che aprirà l'incontro illustrando l'importanza di affrontare questa emergenza sociale

- Prof. Paolo Palumbo, Direttore dell'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica Internazionale di Benevento, che offrirà una panoramica sugli aspetti linguistici e comunicativi del progetto.

- Prof.ssa Annarita Del Donno, Presidente di Spazio@perto APS, che parlerà delle modalità operative del progetto e dell’impegno dell’associazione.

- Prof.ssa Paola Guarino, Dirigente scolastica dell’IPSAR Le Streghe, istituto capofila dell’iniziativa, che condividerà l'esperienza della scuola nel coordinamento delle attività.

Il ciclo di incontri vedrà la partecipazione di esperti di primo piano, che approfondiranno diverse sfaccettature del fenomeno:

- Dott. Antimo Navarra, Psicologo-psicoterapeuta, con un intervento dal titolo “Il gioco e le sue trappole: Psicologia delle dipendenze”, incentrato sui meccanismi psicologici che alimentano la dipendenza dal gioco.

- Regista Giuseppe Aquino, della Caravan film di Roma che parlerà di “Sguardi e storie: Le tecniche di ripresa per un documentario coinvolgente”, per fornire agli studenti strumenti tecnici di realizzazione video.

- Dott. Fabrizio D’Aloia, fondatore della Microgame parlerà di “Scommesse e tecnologia: la rivoluzione del gioco online: opportunità e problemi”, analizzando l’evoluzione del settore delle scommesse online.

- Dott. Alessandro Ucci, di Libera Benevento, terrà un intervento sull’ “Incidenza delle spese del gioco d’azzardo sui consumi delle famiglie”, basato su uno studio condotto nelle aree del Molise e del Sannio.

- Prof. Giovanni Tagliaferro, Psicoterapeuta e docente di Psicologia delle dipendenze, chiuderà il clclo con una conferenza su “Le nuove prigioni: le dipendenze comportamentali. Comprendere e prendersi cura del disagio contemporaneo”.



Il progetto coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole secondarie di tutta Italia, che avranno l'opportunità di partecipare attivamente a un percorso di formazione e ricerca, con il riconoscimento di 20 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). Questo importante percorso di sensibilizzazione culminerà nella realizzazione di un video-documentario, testimone visivo dell'impatto del gioco d'azzardo online sulle giovani generazioni.