Prefetto: "Benevento-Avellino sia una giornata serena di sport" L'appello del prefetto Moscarella rivolge ai tifosi alla vigilia dell'incontro di calcio

"Auspico vivamente comportamenti responsabili da parte della tifoseria, improntati al rispetto dei valori e dei principi fondanti dello sport, quale presupposto imprescindibile per lo svolgimento della gara in un clima di serenità e di sicurezza". E' l'appello che il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella rivolge ai tifosi alla vigilia dell'incontro di calcio Benevento-Avellino in programma per domenica prossima allo stadio "Vigorito", gara per la quale è stato adottato provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Avellino. Per l'occasione, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto e che ha visto la partecipazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dei vertici delle Forze di Polizia territoriali, ha predisposto un accurato piano dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica.