Dai rum all'esclusivo cigar corner: l'eccellenza al Tabacchicco Dagli accessori per fumatori ai vini, ai whisky, ai rum al cioccolato di pregio

L'eccellenza vera per i più esigenti. E' con questa filosofia che “Tabacchicco” di Giovanni D'Addona, esercizio che si trova in Corso Vittorio Emanuele a Benevento, si è consolidato sempre di più, e in breve tempo, come punto di riferimento per i consumatori nel campo degli accessori per fumatori, eventi a tema, liquori di nicchia, in particolare whisky e rum di pregio, vini e cioccolato d'eccellenza.

Giovane imprenditore, il titolare Giovanni D'Addona, ha deciso con coraggio di consolidare l'attività, rendendola eccellenza, strutturando un ambizioso e fornitissimo cigar corner, ormai punto di riferimento per appassionati che arrivano non solo dal Sannio, ma anche da fuori regione per l'unicità dei prodotti.



Non solo, ma il Tabacchicco ha infatti puntato anche su ricercatissimi prodotti come rum di nicchia provenienti da tutta l'area dei Caraibi, dal Sud e dal Centro America, whisky scozzesi, irlandesi e giapponesi, le migliori grappe italiane, vini locali e nazionali, bollicine. Prodotti ideali per chi vuole stupire con un regalo in vista delle festività natalizie.



Rivenditore autorizzato di cioccolata Venchi il Tabacchicco, per proporre anche regali in abbinamento con i liquori o per accostare i sapori negli eventi che, almeno mensilmente, vengono organizzati sul territorio.



E all'orizzonte, vista la verve e l'entusiasmo quasi visionario di Giovanni D'Addona, c'è di sicuro un'ulteriore crescita e la volontà di diventare sempre più punto di riferimento dell'eccellenza del settore.