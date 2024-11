Chirurgia toracica: i risultati dell'accordo Vanvitelli-San Pio Domani un incontro per tracciare un primo bilancio

Domani 19 novembre alle ore 11.00 presso la sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento si terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti con i primi

interventi di chirurgia toracica realizzati presso questa Azienda grazie all’accordo stipulato tra la UOC Chirurgia Toracica della AOU Luigi Vanvitelli e la UOC Chirurgia Generale ed Oncologica dell’AORN San Pio. L’accordo interistituzionale è il frutto di una collaborazione sinergica tra la AOU Luigi Vanvitelli e la AORN San Pio, nata per

garantire ai cittadini–utenti di Benevento l’accesso alle prestazioni di chirurgia toracica presso la nostra Azienda ospedaliera, con il vantaggio di non doversi spostare in altre province o regioni per ottenere la prestazione specialistica, e contestualmente favorire un percorso di formazione per i chirurghi del nostro ospedale. Sarà presente il Direttore Generale AORN SAN PIO Maria Morgante, il prof Alfonso Fiorelli Direttore UOC Chirurgia Toracica –AOU LUIGI VANVITELLI , il Dr Mario Annecchiarico Direttore UOC Chirurgia Generale ed Oncologica dell’AORN SAN Pio , il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Vincenzo Colella.